Хеджер: Панарин может рассчитывать на контракт с годовым окладом в $ 10,5–11 млн

Репортёр издания Columbus Dispatch Брайан Хеджер поделился мыслями по поводу будущего контракта нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.



«Скиннер получил контракт с годовым окладом в размере $ 9 млн. Дюшейн может получить контракт с зарплатой $ 10 млн, Холл — $ 10,5 млн», — написал в «Твиттере» бывший хоккеист Мэттью Барнэби.



«Это значит, что Панарин может рассчитывать на контракт с годовым окладом в размере $ 10,5–11 млн, если не больше», — отметил Хеджер на своей странице в «Твиттере».



В сезоне-2018/18 Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0». 1 июля российский нападающий может стать неограниченно свободным агентом.