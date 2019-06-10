Берюбе — о финальной игре Кубка Стэнли: «Сент-Луис» умеет играть на выезде
Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился ожиданиями от решающего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
«Если бы вы четыре месяца назад предложили мне сыграть седьмой матч финала, пусть и не на своём льду, я бы согласился не раздумывая. Мы умеем играть на выезде, и «Бостон» дважды успел в этом убедиться. Я уверен в своей команде.
В шестом матче всё могло пойти совершенно иначе. Забей мы первыми, это добавило бы нам уверенности, а сопернику — нервозности. И на самом деле мне очень понравилось, как мы начали. Не хватило одного — гола», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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