Берюбе — о финальной игре Кубка Стэнли: «Сент-Луис» умеет играть на выезде

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился ожиданиями от решающего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».



«Если бы вы четыре месяца назад предложили мне сыграть седьмой матч финала, пусть и не на своём льду, я бы согласился не раздумывая. Мы умеем играть на выезде, и «Бостон» дважды успел в этом убедиться. Я уверен в своей команде.



В шестом матче всё могло пойти совершенно иначе. Забей мы первыми, это добавило бы нам уверенности, а сопернику — нервозности. И на самом деле мне очень понравилось, как мы начали. Не хватило одного — гола», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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