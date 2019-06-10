Раск «украл» победу для «Бостона». В финале Кубка Стэнли будет седьмой матч!

«Если «Сент-Луис» не выиграет в шестом матче, то в седьмой игре в «Бостоне» «музыкантам» ничего не светит», — заявил в первом перерыве шестой встречи знаменитый Дон Черри. Поклонники «блюзменов» наверняка не согласятся с этим тезисом, но факт остаётся фактом: команда Крэйга Берюбе упустила великолепный шанс завоевать Кубок Стэнли перед своими болельщиками, крупно проиграв. А «Бостон» в очередной раз доказал, что является по-настоящему кубковой командой с несгибаемым характером, талантом и волей.

Один из важнейших эпизодов игры случился уже в первом периоде, когда с интервалом в минуту на скамейку штрафников присели сразу два игрока «Блюз»: Брейден Шенн попал туда за толчок на борт Юакима Нордстрёма, а затем Райан О'Райлли выбросил шайбу за пределы площадки. Злющие «медведи» не могли пропустить этот подарок, и уже через 20 секунд розыгрыша Брэд Маршан вывел «Бостон» вперёд.

Биннингтон тащит «Сент-Луис» к победе, а себя – в компанию к Руа и Жигеру Вспоминаем всех вратарей, которые получали «Конн Смайт Трофи». У «Сент-Луиса» уже был такой голкипер 51 год назад.

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Ну а затем пришло время Туукки Раска. Финский голкипер «Брюинз» выдал великолепный спектакль, вполне достойный «Конн Смайт Трофи» — приза лучшему игроку плей-офф. За два периода он отразил 19 бросков и не дал шансов нападающим «блюзменов», которые доминировали на льду и частенько крутили карусель в зоне «мишек». Итоговый счёт 5:1 не должен вводить в заблуждение — первым номером играли именно хозяева, но Раск не оставил им шансов, хотя у его владений могло произойти многое.



Главным его «спасением» стал сейв в середине второго периода, когда каким-то непонятным чувством финн понял, что шайба находится у него за спиной и при поддержке Чарли Макэвоя смог предотвратить её падение за линию ворот.

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Визави Раска Джордан Биннингтон сыграл тоже неплохо, но на таком уровне разница между победой и поражением очень мала. Бросок Брэндона Карло в начале третьего периода голкипер «Сент-Луиса» наверняка будет вспоминать ещё очень долго. Шайба скользнула по льду и изменила траекторию, что вроде бы снимает формальную вину с Биннингтона, но в финале Кубка Стэнли в таких эпизодах вратарь должен выручать. Именно этот гол формально стал для «Бостона» победным.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Болельщики «Блюз» изо всех сил скандировали кричалку «We Want Cup!» («Мы хотим кубок!»), и это не выглядело, как отчаянное стремление продемонстрировать оптимизм при неудачном стечении обстоятельств. В конце концов, «Сент-Луис» по праву заработал репутацию «дорожных воинов», очень здорово играя на выезде. Для того, чтобы опровергнуть слова Дона Черри, «музыкантам» придётся снова вспомнить, как они выигрывали важнейшие гостевые матчи, ну а Биннингтону будет необходимо собрать волю в кулак и соответствовать уровню Раска. В противном случае «Бостон», который 8 лет назад выиграл седьмой матч финала у «Ванкувера», воспользуется имеющимся опытом.

Клубы, которые дольше всех ждут Кубка Стэнли. «Сент-Луис» — 51 год! У «блюзменов» есть шанс вычеркнуть себя из этого списка.

«Две отличные команды будут биться в седьмом матче. Игра идёт «от ножа», всё очень близко. Весь хоккейный мир любит седьмые матчи. Пусть победит лучшая команда», — сказал Брюс Кэссиди.



Седьмой матч серии состоится в Бостоне в ночь со среды на четверг.