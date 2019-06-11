Немчинов: Тарасенко проводит фантастический плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов поделился ожиданиями от решающего матча финала плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Сент-Луис Блюз» (3-3).

«Сейчас трудно назвать фаворита седьмого матча — разве что фактор домашней площадки может дать небольшое преимущество «Бостону». Но и этот момент сомнительный — казалось бы, «Сент-Луис» у себя дома должен был победить в шестой встрече и завоевать титул, но в итоге был бит 5:1. Так что в седьмой игре шансы равны. Сойдутся две очень сильные команды, и результат будет непредсказуемым. Не думаю, что соперники забьют много голов, но встреча станет увлекательной для болельщиков.

Сейчас Тарасенко проводит фантастический плей-офф, он внёс колоссальный вклад в выход «Сент-Луиса» в плей-офф и в то, что команда дошла до седьмого матча, имея хорошие шансы на исторический успех. Владимир не забил в последней игре — это отчасти объясняется тем, что внимание со стороны соперника к нему особое, а класс хоккеистов «Бостона» очень высокий. Но даже в этих условиях Тарасенко удавалось находить моменты — просто в этот раз не повезло их реализовать. Но можно надеяться, что в седьмой встрече всё будет по-другому — здесь все игроки «Сент-Луиса» должны сыграть как в главном матче своей жизни.

Барбашёв проводит очень сильный сезон и внёс существенный вклад в успехи «Сент-Луиса» в плей-офф. Его звено здорово выступает в финальной серии, нельзя сказать, что на его эффективности в шестом матче не сказалась дисквалификация Барбашёва. Тренерам всё равно пришлось делать перестановки в сочетаниях, а на таком уровне подобные нюансы играют существенную роль. Поэтому возвращение Ивана на седьмую встречу будет серьезным подспорьем для «Блюз»», – приводят слова Немчинова «Известия».