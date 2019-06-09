О'Райлли: вероятно, Тарасенко измождён. Не могу вообразить, каково это

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли прокомментировал рождение ребёнка в семье российского нападающего Владимира Тарасенко. Рождение сына пришлось на выходной день, когда команды переезжали из Бостона в Сент-Луис, что позволило Тарасенко лично поддержать супругу.
«Вероятно, он измождён. Не могу вообразить, каково это. Но это потрясающе. Стать родителем — это одна из лучших вещей на свете. Особенно в это время года. Эмоции, которые он сейчас испытывает, должны быть невероятными. Мы все за него очень и очень рады.
Когда я в три года начинал играть в хоккей, то уже знал, что делаю это ради возможности когда-нибудь поднять над головой Кубок Стэнли. Сейчас, когда мечта так близка, мне с трудом удается засыпать ночами. Поэтому я стараюсь как можно меньше думать о глобальной картине, а концентрируюсь на более мелких вещах. Даже не на одной тренировке или одном матче, а на одном упражнении или следующей смене. Это процесс, а не то, что случается внезапно и вдруг», — цитирует О'Райлли официальный сайт НХЛ.
Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.
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