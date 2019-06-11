Источник: «Куньлунь» подписал Спенсера Фу из «Калгари»
Китайский «Куньлунь Ред Стар» подписал нападающего системы клуба «Калгари Флэймз» Спенсера Фу, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. По имеющейся информации, хоккеиста заинтересовала возможность выступления за сборную Китая на Олимпийских играх 2022 года.
В прошедшем сезоне форвард выступал в АХЛ за клуб «Стоктон», в 67 встречах записав на свой счёт 38 (17+21) баллов при показателе полезности «–19» и 36 минутах штрафного времени. В активе форварда есть четыре матча в Национальной хоккейной лиге за «Калгари Флэймз».
Напомним, в прошедшем сезоне «драконы» заняли 11-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Куньлунь» заработал 51 очко в 62 встречах, не попав в плей-офф.
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