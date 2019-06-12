Сошников: меня привлекает философия «Салавата», сильный состав — залог успеха

Новоиспечённый нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников поделился впечатлениями от перехода в уфимскую команду.



«Мои представители и представители «Салавата» и СКА долго работали над этим обменом. Когда я узнал, то обрадовался, что меня ждёт новый вызов. Питер, к слову, хороший город. Там всё делают для развития хоккеистов, не знаю, почему ребята уезжают оттуда в НХЛ. Но и Уфа славится своей хоккейной историей. Я посчитал, что «Салават Юлаев» — оптимальный вариант для продолжения карьеры. Спасибо уфимцам, что поверили в меня. Буду работать и приносить пользу команде.



Мне нравится хоккей, в который играет «Салават». Атакующий, красочный, с обилием заброшенных шайб. Меня привлекает такая клубная система, такая философия. Плюс в «Салавате» собрался сильный и боеспособный состав, руководство клуба серьёзно поработало над этим. Сильный состав – один из главных залогов успеха», — сказал Сошников в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Устал от всего в Северной Америке». Сошников – о возвращении в Россию Новоиспечённый нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал, почему решил продолжить карьеру в КХЛ.