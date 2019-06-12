Берюбе: каждый ребёнок, каждый игрок мечтает о седьмом матче Кубка Стэнли

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился ожиданиями от решающего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».

«Каждый ребёнок, каждый игрок мечтает о матче №7. Каждый из них, скорее всего, уже разыграл этот матч в своей голове сотни раз. И ребёнком, и взрослым. Конечно, они будут волноваться. Это естественно. Это означает, что тебе не всё равно, и что ты хочешь сыграть хорошо. Но как только вбросят шайбу, как только парни сыграют по одной-две смены, всё волнение уйдет, и они просто сыграют в хоккей», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Седьмая встреча финальной серии состоится в Бостоне 13 июня, начало встречи — в 3:00 мск. «Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. На счету «Бостона», основанного в 1924 году, шесть Кубков Стэнли, последний был завоёван в 2011 году.