Барбашёв: не думаю, что в хоккее есть что-то лучше, чем 7-й матч финала

Российский нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
«Наверное, это будет самый главный матч в моей карьере и в карьере каждого игрока этой команды. Мы с нетерпением его ждём. Не думаю, что в хоккее есть что-то лучше, чем седьмой матч финала Кубка Стэнли. Хотя слишком серьёзно мы стараемся об этом не задумываться и просто готовимся к игре. Очень сильно готовимся.
Выиграет тот, кто будет больше хотеть. Нас ждёт самая тяжёлая игра из всех, что у нас были. К тому же, она пройдет на выезде. Но мы уверены в себе и думаем только о победе и ни о чем другом.
Было ли тяжело пропускать шестой матч серии? Да, очень тяжело. Я был уверен, что команда сможет выиграть, верил в ребят… Смотреть за игрой со стороны было сложно. Очень хотелось спуститься вниз и помочь. Но как только матч закончился, все о нем тут же забыли. Все понимают, что сидеть и грустить нечего. Потому что есть ещё одна игра — самая важная в этом сезоне», — приводит слова Барбашёва пресс-служба НХЛ.
Седьмая встреча финальной серии состоится в Бостоне 13 июня, начало встречи — в 3:00 мск. «Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. На счету «Бостона», основанного в 1924 году, шесть Кубков Стэнли, последний был завоёван в 2011 году.
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