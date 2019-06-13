Видео: потрясающая голевая передача Тарасенко в решающем матче Кубка Стэнли

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко сделал результативную передачу в седьмом, решающем матче финальной серии НХЛ с «Бостон Брюинз» и помог своему клубу впервые в истории выиграть Кубок Стэнли.
В конце третьего периода, когда «Сент-Луис» вёл 2:0, Тарасенко ускорился по левому флангу, прокинул шайбу мимо защитника хозяев Чарли Макэвоя, а затем сделал потрясающую передачу в центр из угла площадки форварду Брэндону Шенну, который без труда расстрелял ворота финского голкипера бостонской команды Туукка Раска, доведя счёт до 3:0.
Матч закончился со счётом 4:1 в пользу «блюзменов», которые впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли с момента вступления в НХЛ в 1967 году.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луи Блюз».
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