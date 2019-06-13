Фанат «Сент-Луиса» выиграл $ 100 тыс., его ставка на победу составила $ 400
«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Крэйга Берюбе.
Уроженец Миссури Скотт Берри в январе поставил на победу «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли $ 400 и теперь получит 100 тыс. Тогда «блюзмены» шли на последнем месте в лиге и коэффициент составлял 250 к 1. Берри сделал ставку, когда находился в Лас-Вегасе. Он собирался потратить деньги на казино, но поставил на победу «Блюз» в Кубке Стэнли.
«Когда изначально я это сделал, то все подумали: „О боже, это же одна из худших команд в лиге. Зачем ты это сделал?“. А я им ответил: „Никогда не знаешь, что будет. Это хоккей“, – цитирует Берри USA Today.
«Сент-Луису» понадобилось 52 года, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Это рекорд НХЛ
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