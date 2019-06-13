Партнёр Какко по звену: Каапо очень тихий, возможно, он немного напуган

Нападающий Зак Будиш поделился мнением о фаворите драфта Каапо Какко, с которым играл в одном звене.



«Говорят, что хорошему игроку нельзя отдать плохой пас. Уверен, что пара моих передач на Какко получились даже лучше, чем были задуманы. И это его заслуга. Он умеет открыться, знает, где будет шайба. Он умеет в хоккее всё и готов идти туда, где бьют. Да, он может забить красиво. Но он часто забивает с пятачка, на добивании, когда ему приходится бороться с соперником. У него очень быстрые руки, и он способен за счёт этого разобраться с соперником на „носовом платке“.



Надо видеть, что творит Каапо на тренировках. Я играл в АХЛ, видел Кевина Фиалу, Филипа Форсберга. Это очень техничные ребята. Но Каапо другой. Мы в раздевалке сидели рядом. Он очень тихий, спокойный и вежливый человек. Возможно, он ещё слишком молод и немного напуган. О хоккее он может говорить постоянно, всегда готов обсуждать, что нужно сделать, чтобы звено играло лучше, что надо изменить в следующей игре. Для него существует только хоккей. Даже в выходные он готов кататься часами», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.