Убита жена экс-вратаря сборной России Соколова, возможный убийца — сын

Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом, сообщает «Нева-Спорт».

По имеющейся информации, к произошедшему причастен старший сын тренера — 18-летний голкипер СКА-1946, которого также зовут Максим. За помощью к соседям побежал младший сын Соколова, кричавший, что его брат сошёл с ума и убивает маму.



Сам Максим, по всей видимости, пробовал совершить суицид — он находился рядом с матерью с порезами шеи. Соколова-младшего госпитализировали в больницу.



47-летний Максим Соколов-старший — чемпион России 2004 года и обладатель Кубка Европейских чемпионов 2005 года, член олимпийской сборной команды России на Олимпиаде в Турине и победитель Евротура.