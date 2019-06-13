Убита жена экс-вратаря сборной России Соколова, возможный убийца — сын
Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом, сообщает «Нева-Спорт».
По имеющейся информации, к произошедшему причастен старший сын тренера — 18-летний голкипер СКА-1946, которого также зовут Максим. За помощью к соседям побежал младший сын Соколова, кричавший, что его брат сошёл с ума и убивает маму.
Сам Максим, по всей видимости, пробовал совершить суицид — он находился рядом с матерью с порезами шеи. Соколова-младшего госпитализировали в больницу.
47-летний Максим Соколов-старший — чемпион России 2004 года и обладатель Кубка Европейских чемпионов 2005 года, член олимпийской сборной команды России на Олимпиаде в Турине и победитель Евротура.
- 13 июня 2019
-
19:15
-
18:43
-
18:25
-
18:08
-
17:41
-
17:29
-
16:57
-
16:44
-
16:22
-
15:59
-
15:43
-
15:15
-
14:55
-
14:46
-
14:27
-
14:23
-
14:12
-
14:07
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:34
-
11:11
-
11:00
-
10:35
-
10:23
-
10:12
-
10:00
Партнерский контент