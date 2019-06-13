Кровопусков: надеемся, что Барбашёв покажет Кубок Стэнли воспитанникам «Динамо»

Генеральный директор ХК «Динамо» Москва Евгений Кровопусков прокомментировал подписание соглашения о сотрудничестве и партнёрстве с правительством Тверской области.



«Хотел бы поблагодарить губернатора Игоря Михайловича за поддержку и гостеприимство. Здесь, в Твери, будут размещаться две наши команды — ВХЛ и МХЛ. Мы с гордостью можем назвать Тверскую область нашей! Многие прославленные динамовцы начинали свой путь именно здесь. А с 2010 года тут и вовсе базировались коллективы, входящие в систему московского «Динамо».



Наши воспитанники — наша гордость. Сегодня ночью на заокеанском небосклоне зажглась ещё одна звезда. От себя лично и руководства клуба поздравляю Ивана Барбашёва с победой в Кубке Стэнли! Очень надеемся, что наш воспитанник привезёт кубок в Петровский парк и продемонстрирует его перед юными хоккеистами СДЮШОР «Динамо». Мы со стороны клуба готовы оказать всестороннюю помощь в организации данного мероприятия», — цитирует функционера пресс-служба клуба.

«Динамо» подписало соглашение о сотрудничестве с правительством Тверской области