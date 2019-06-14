Источник: спустя полгода В. Кулёмин заметил, что со счёта пропали 50 тыс. рублей

В Москве обокрали нападающего московского «Динамо» Вячеслава Кулёмина, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Всё началось с декабрьского матча в КХЛ с «Витязем», закончившегося поражением команды Владимира Крикунова со счётом 1:2.



«После матча в 5 утра, когда Кулёмин выходил из бара «Дипломат», представившийся Магомедом человек попросил 29-летнего хоккеиста показать дорогу до Садового кольца, а в итоге украл у него телефон.



Спустя полгода Кулёмин заметил, что с его счёта пропали 50 тысяч рублей. Стали выяснять — оказалось, что это дело рук Магомеда — парень через приложение перевёл средства на свою карту», — пишет источник.

Ранее сообщалось, что у Вячеслава Кулёмина украли 1,1 млн рублей и телефон.