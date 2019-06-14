Источник: спустя полгода В. Кулёмин заметил, что со счёта пропали 50 тыс. рублей
В Москве обокрали нападающего московского «Динамо» Вячеслава Кулёмина, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Всё началось с декабрьского матча в КХЛ с «Витязем», закончившегося поражением команды Владимира Крикунова со счётом 1:2.
«После матча в 5 утра, когда Кулёмин выходил из бара «Дипломат», представившийся Магомедом человек попросил 29-летнего хоккеиста показать дорогу до Садового кольца, а в итоге украл у него телефон.
Спустя полгода Кулёмин заметил, что с его счёта пропали 50 тысяч рублей. Стали выяснять — оказалось, что это дело рук Магомеда — парень через приложение перевёл средства на свою карту», — пишет источник.
Ранее сообщалось, что у Вячеслава Кулёмина украли 1,1 млн рублей и телефон.
Источник: у Вячеслава Кулёмина украли 1,1 млн рублей и телефон
- 14 июня 2019
-
16:35
-
16:09
-
16:00
-
15:55
-
15:30
-
15:16
-
15:10
-
14:55
-
14:30
-
14:20
-
13:57
-
13:30
-
13:01
-
12:36
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:25
-
11:01
-
10:50
-
10:25
-
10:06
-
09:48
-
09:25
-
09:10
-
08:46
-
08:35
-
08:11
-
08:01
-
03:01
- 13 июня 2019
-
23:41
-
23:08
-
22:56
-
22:35
-
22:15
Партнерский контент