«Торонто» может расстаться со Спарксом
Вратарь Гаррет Спаркс в ближайшее время может покинуть «Торонто Мэйпл Лифс». По информации журналиста Пьера ЛеБрюна, клуб занимается поиском возможности обмена голкипера.
25-летний американец получает $ 750 тысяч в год, и контракт игрока с клубом рассчитан ещё на двенадцать месяцев. В минувшем сезоне он провёл 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,15 шайбы и отражая 90,2 процента бросков. Основным голкипером команды был датчанин Фредерик Андерсен.
Спаркс — чемпион мира среди молодёжных команд 2013 года. Гаррет стал первым голкипером в истории «Торонто», сделавшим шатаут в дебютном матче. «Мэйпл Лифс» выбрали его в седьмом раунде драфта под общим 190-м номером в 2011 году.
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