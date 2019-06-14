«Мы хотим ему заплатить!». Что станет с чемпионской командой «Сент-Луиса»

«Сент-Луис» выиграл первый в своей истории Кубок Стэнли и всё лето будет праздновать победу. А менеджмент клуба тем временем уже готовится работать над формированием состава на следующий сезон. Рассказываем, какие вопросы стоят перед Дугом Армстронгом и что станет с чемпионской командой.

От Тарасенко до О’Райлли. Как «Сент-Луис» собирал чемпионскую команду Драфт и терпение, и несколько громких обменов в межсезонье.

Межсезонье «Сент-Луиса»

$ 18,733 млн свободно

16 игроков на контрактах

4 НСА

7 ОСА

Берюбе избавится от приставки «и.о.»

Крэйг Берюбе сменил Майка Йео на тренерском мостике в ноябре 2018 года, но до этого момента был лишь исполняющим обязанности главного тренера. Перед финальной серией руководство «Блюз» ещё взвешивало различные варианты и называло действующего тренера одним из кандидатов на должность в следующем сезоне, но после триумфа Армстронг заявил, что Берюбе остаётся и избавится от приставки «и.о.». Теперь вопрос только в переговорах и составлении устраивающего обе стороны контракта.

Помимо победы в Кубке Стэнли, Берюбе является финалистом на «Джек Адамс Эворд», так что должен получить солидную зарплату. Прошлым летом «Вашингтон» неосмотрительно отпустил Барри Тротца, пожадничав денег на большую зарплату, «Сент-Луис» такой ошибки допускать не собирается. Дайте Берюбе столько, сколько он попросит (Тротц просил $ 4-5 млн, у Берюбе, надо думать, аппетиты будут скромнее).

Сколько получит Биннингтон и что делать с Алленом?

«Он заслужил большую прибавку, и нам не терпится ему заплатить», — отметил Армстронг. 25-летний вратарь-новичок сыграл решающую роль в сказочной победе «Сент-Луиса» и 1 июля может стать ограниченно свободным агентом. Без сомнения, с ним подпишут новый контракт, вопрос лишь в сумме и сроке.

«Музыканты» долгие годы находились в поиске первого номера, насколько они уверены, что Биннингтон – тот самый, если его опыт ограничивается полугодом в НХЛ? В зависимости от ответа Армстронг будет склоняться либо к контракту на 2-3 года с большей зарплатой, и в то же время риском потерять Биннингтона, когда он станет НСА. Либо к долгосрочному предложению с более скромной зарплатой, но в любом случае, она должна быть не меньше $ 4,5-5 млн.

Очевидно, что Джейк Аллен не оправдал надежд, которые на него возлагали три года назад, выписывая четырёхлетний контракт с зарплатой $ 4,35 млн. Это большая сумма для бэкапа, да и смысла держать Аллена в составе нет никакого. Идеальным вариантом будет обменять его хоть на что-то и приобрести более дешёвого вратаря и высвободить дополнительные $ 2,5-3 млн, но это проще сказать, чем сделать. Возможно, стоит задуматься о выкупе контракта – эту процедуру можно начать 15 июня.

«Я был прижат к стенке». Год назад Биннингтон был не нужен «Сент-Луису» Его даже сдали в аренду в другой клуб. По иронии судьбы, это был «Бостон».

Главные ОСА

Большая часть хоккеистов, которых нужно сохранить, имеет статус ограниченно свободных агентов, а это упрощает ситуацию. На новые контракты наиграли Барбашёв, Сэнфорд, Сундквист, Эдмундсон и Блэйз. Хорошая новость – никто из них не является звездой и о бешеных миллионах здесь речи не идёт. Плохая (относительно) новость – их довольно много, и они все заслужили прибавки.

Всех надо оставлять, а это значит, что средств для манёвров и больших приобретений на рынке не будет. Собственно, серьёзные усиления «Сент-Луису» и не нужны – центральная линия есть, вратарь есть, защитники тоже есть. Талантливая молодёжь уже сыграла большую роль в победе, надо её развивать и дальше. Денег на всех полевых ОСА будет около $ 10-11 млн.

Из ОСА опасения вызывает только Робби Фаббри. Он здорово зарекомендовал себя в первые полтора года в НХЛ, но затем одна травма пошла за другой – колено, снова колено, плечо. В середине этого чемпионата, когда Фаббри полностью восстановился, он оказался не слишком нужен Берюбе и играл мало, а плей-офф вообще пропустил. У нападающего хороший потенциал, но, возможно, лучшим решением будет обменять его в другую команду, получив что-то взамен.

И последние стали первыми. Как «Сент-Луис» празднует победу в Кубке Стэнли Весь штат Миссури переживал за «синих».

Главные НСА

Из четырёх неограниченно свободных агентов один – защитник Дель Зотто, который брался в дедлайн исключительно для глубины состава, и в плей-офф не провёл ни одной игры. На Карла Гуннарссона, скорее всего, денег не хватит, тем более что он волен принять предложение любого клуба, но проблем с защитой возникнуть не должно. У «Сент-Луиса» есть хороший резерв в виде молодых Шмальца, Батлера и действующего чемпиона мира Микколы. Если получится освободить дополнительные средства, можно приобрести защитника-домоседа.

Крис Тобёрн, вероятнее всего, завершит карьеру. В этом сезоне он сыграл за основу всего пару минут, хоть и был в плей-офф с командой и праздновал, как и все остальные. Скорее всего, из числа НСА на следующий сезон вернётся только Патрик Марун. Он сделал «Сент-Луису» скидку год назад, чтобы больше времени проводить с сыном, и отлично вписался в систему Берюбе. Да, Маруну уже 31 год, но короткий контракт наверняка устроит обе стороны.