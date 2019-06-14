Любушкин подписал новый договор с «Аризоной»

Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба «койотов». Договор рассчитан на один сезон.



«Мы рады продлить сотрудничество с Ильёй. Он стал хорошим дополнением к нашей команде в прошлом году и обеспечил нам глубину и физическое присутствие на синей линии. С нетерпением ждём его в нашем составе в следующем сезоне», — сказал генеральный менеджер «Аризоны» Джон Чайка.



В сезоне-2018/19 Любушкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ и отметился 4 результативными передачами.



Илья присоединился к «Аризоне» в мае 2018 года на правах свободного агента.

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