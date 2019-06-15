Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Прохоров: Тарасенко превратился в хоккеиста с универсальными качествами

Прохоров: Тарасенко превратился в хоккеиста с универсальными качествами
Хоккей / НХЛ 0

Бывший нападающий «Сент-Луис Блюз» Виталий Прохоров​ прокомментировал игру российских форвардов Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва в Кубке Стэнли.

«Раньше я видел у Тарасенко определённые проблемы с игрой в обороне. Но он значительно прогрессировал в этом компоненте, и сейчас превратился в хоккеиста с универсальными качествами, о котором мечтает любая команда НХЛ. А атакующие навыки Владимира были хорошо известны и раньше. В результате он сумел всё это соединить в себе и теперь заслуженно пожинает плоды в виде победы в Кубке Стэнли, которая даётся далеко не каждому.

Барбашёв? Он совершенно беззаветно отдаётся хоккею. Отлично играл в четвёртом звене, оказывал давление на соперника, совершал силовые приёмы, бился. Но и о голах с передачами не забывал. Такие мастеровитые парни, как Барбашёв, всегда играют существенную роль в успехах своей команды», — приводят слова Прохорова «Известия».

О'Райлли: Барбашёв как швейцарский нож. Он умеет делать абсолютно всё
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент