О'Райлли: Барбашёв как швейцарский нож. Он умеет делать абсолютно всё

Самый ценный игрок плей-офф Национальной хоккейной лиги нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли поделился мнением об игре российского форварда Ивана Барбашёва.
«Барбашёв как швейцарский нож. Он умеет делать абсолютно всё. Он честно относится к рабочему процессу и не ищет лёгких путей. У него есть способность изматывать соперника. Он здорово играет в меньшинстве и классно работает клюшкой.
В течение всего года и плей-офф он показывал, что обладает широким хоккейным инструментарием, в том числе и умением забивать голы. Вся штука в том, что он может играть в любом звене — первом, втором, третьем, десятом. Его потенциал огромен», — цитирует О'Райлли официальный сайт НХЛ.
23-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжной команде бело-голубых ХК МВД. После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В завершившемся плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 25 матчах. Шестой матч финальной серии российский форвард пропустил из-за дисквалификации.
- 13 июня 2019
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