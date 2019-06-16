«Калгари» может обменять Нила, у которого контракт почти на $ 30 млн

«Калгари Флэймз» задумался об обмене нападающего Джеймса Нила, информирует Sportsnet. Клуб проанализировал рынок на предмет возможного перехода.

В минувшем сезоне 31-летний форвард набрал 19 (7+12) очков в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В четырёх матчах плей-офф канадский нападающий не отметился результативными действиями.



Летом 2018 года Нил подписал с «Флэймз» контракт на пять лет и $ 28,75 млн после успешного сезона в «Вегас Голден Найтс». В сезоне-2017/18 Нил забросил 25 шайб и сделал 19 результативных передач в 71 матче регулярного сезона при показателе полезности «-11» и 24 штрафных минутах. В 20 играх плей-офф канадский форвард набрал 11 (6+5) очков при полезности «0» и 12 минутах штрафа.