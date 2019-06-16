Генменеджер «Филадельфии»: мы ценим всё, что Гудас сделал для команды

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер поблагодарил защитника Радко Гудаса. Чешского хоккеиста обменяли в «Вашингтон Кэпиталз» на защитника Мэтта Нисканена.
«Радко был очень эффективным защитником третьей пары. Это отличный и конкурентоспособный хоккеист. Конечно, мы ценим всё, что он сделал для команды. В нашем составе есть Филипп Майерс, способный взять на себя роль Гудаса. Он провёл всего 22 матча в лиге, так что ему потребуется адаптация. У игрока есть возможность выходить на лёд в третьей паре, возможно, это будет настоящим началом его карьеры в НХЛ», — приводит слова Флетчера официальный сайт НХЛ.
29-летний Гудас в регулярке сезона-2018/19 сыграл 77 матчей, забросил 4 шайбы и сделал 16 голевых передач, заработав "+6" и набрав 63 минуты штрафа. Радко также принял участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной Чехии. На турнире в Словакии Гудас набрал 3 (1+2) очка.
- 16 июня 2019
-
23:41
-
23:19
-
22:56
-
22:32
-
21:52
-
21:12
-
20:56
-
20:31
-
19:54
-
19:16
-
18:55
-
18:23
-
17:59
-
17:23
-
16:56
-
16:33
-
15:44
-
15:07
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:37
-
13:15
-
12:51
-
12:25
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
10:59
-
10:36
-
10:15
-
09:58
-
09:35
-
09:15
-
08:58