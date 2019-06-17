Эдлер после 13 сезонов в «Ванкувере» близок к уходу из клуба

Шведский защитник Александр Эдлер и «Ванкувер Кэнанкс» не могут достичь договорённости по новому контракту. Если этого не произойдёт до 1 июля, игрок станет свободным агентом.

«Не похоже, что «Кэнакс» и Александр Эдлер совершат сделку. Один из лучших защитников в истории команды может попасть на рынок», — написал клубный журналист «Ванкувера» Рик Даливал в своём «твиттере».

Ранее генеральный менеджер «Кэнакс» Джим Беннинг сообщил, что за счёт работы на рынке свободных агентов клуб хотел бы усилить первые две пары защитников или первые две тройки нападения. Он отметил, что приоритетом является укрепление линии обороны.

Эдлер играл за «Ванкувер» с 2006 года. В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги он набрал 34 (10+24) очка в 56 матчах регулярного чемпионата.