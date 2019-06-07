Генменеджер «Ванкувера» рассказал о переговорах с Бёзером и Эдлером
Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг прокомментировал ход переговоров по заключению новых контрактов с Броком Бёзером и ветераном команды Александром Эдлером.
«У нас возникли проблемы с Бёзером? Эти сообщения ничем не обоснованы и не соответствуют действительности. Я не знаю, откуда появилась такая информация. Мы постоянно находимся на связи с его представителями. Переговоры о новом контракте движутся в правильном направлении, мы хотим продлить его.
Мы продолжим переговоры с агентом Эдлера. Иногда в переговорах стороны преследуют разные цели. Мы ещё не пришли к общему знаменателю. Мы хотим, чтобы Алекс остался в команде, и делаем всё для этого", — цитирует Беннинга официальный сайт НХЛ.
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