Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генменеджер «Ванкувера» рассказал о переговорах с Бёзером и Эдлером

Генменеджер «Ванкувера» рассказал о переговорах с Бёзером и Эдлером
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг прокомментировал ход переговоров по заключению новых контрактов с Броком Бёзером и ветераном команды Александром Эдлером.

«У нас возникли проблемы с Бёзером? Эти сообщения ничем не обоснованы и не соответствуют действительности. Я не знаю, откуда появилась такая информация. Мы постоянно находимся на связи с его представителями. Переговоры о новом контракте движутся в правильном направлении, мы хотим продлить его.

Мы продолжим переговоры с агентом Эдлера. Иногда в переговорах стороны преследуют разные цели. Мы ещё не пришли к общему знаменателю. Мы хотим, чтобы Алекс остался в команде, и делаем всё для этого", — цитирует Беннинга официальный сайт НХЛ.

«Ванкувер» хочет вернуть защитника Никиту Трямкина
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент