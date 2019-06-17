Президент «Барыса» — об уменьшении площадки: хоккей станет интереснее, как в НХЛ

На «Барыс Арене» в Нур-Султане завершили переделку хоккейной площадки под канадский формат. По словам президента ХК «Барыс» Бориса Иванищева, подобное изменение будет способствовать повышению зрительского интереса.

«Перешли на размер 60х26. Многие клубы переходят. В 2018 году перешли пять клубов. В этом году несколько клубов переходят. СКА, Казань, по-моему, переходят. Где условия есть — там меняют, у старых дворцов нет возможности резко менять размер «коробки».

Меньше места — больше борьбы, хоккей станет интереснее, как в НХЛ. Будет больше бросков, матчи будут более динамичными», — приводит слова Иванищева Bestnews.kz.

В сезоне-2018/19 «Барыс» дошёл до второго раунда плей-офф КХЛ, где проиграл в пяти матчах «Авангарду». В первом раунде подопечные Андрея Скабелки обыграли «Торпедо» со счётом 4-3.