Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дрегер: потолок зарплат может быть ниже $ 83 млн. Это нервирует ряд команд

Дрегер: потолок зарплат может быть ниже $ 83 млн. Это нервирует ряд команд
Хоккей / НХЛ 0

Потолок зарплат в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги может быть ниже первоначальной оценки в $ 83 млн, сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«Официального подтверждения ещё не было, однако вера в то, что потолок зарплат может оказаться ниже $ 83 млн, нервирует целый ряд команд», — заявил Дрегер.

К примеру, по оценкам портала CapFriendly, специализирующимся на сборе информации о контрактах хоккеистов, на данный момент платёжная ведомость «Вегас Голден Найтс» составляет $ 83,1 млн. В тяжёлую ситуацию после заключения нового контракта с Эриком Карлссоном угодил и «Сан-Хосе Шаркс».

Увеличение потолка зарплат в декабре анонсировал комиссар лиги Гэри Беттмэн. По его оценкам, лига ожидала увеличения с $ 79,5 млн, которые были в завершившемся сезоне, до $ 83 млн.

Потолок зарплат в НХЛ в сезоне-2019/20 должен возрасти до $ 83 млн
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент