Дрегер: потолок зарплат может быть ниже $ 83 млн. Это нервирует ряд команд

Потолок зарплат в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги может быть ниже первоначальной оценки в $ 83 млн, сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«Официального подтверждения ещё не было, однако вера в то, что потолок зарплат может оказаться ниже $ 83 млн, нервирует целый ряд команд», — заявил Дрегер.

К примеру, по оценкам портала CapFriendly, специализирующимся на сборе информации о контрактах хоккеистов, на данный момент платёжная ведомость «Вегас Голден Найтс» составляет $ 83,1 млн. В тяжёлую ситуацию после заключения нового контракта с Эриком Карлссоном угодил и «Сан-Хосе Шаркс».



Увеличение потолка зарплат в декабре анонсировал комиссар лиги Гэри Беттмэн. По его оценкам, лига ожидала увеличения с $ 79,5 млн, которые были в завершившемся сезоне, до $ 83 млн.