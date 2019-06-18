Дрегер: потолок зарплат может быть ниже $ 83 млн. Это нервирует ряд команд

Потолок зарплат в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги может быть ниже первоначальной оценки в $ 83 млн, сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.
«Официального подтверждения ещё не было, однако вера в то, что потолок зарплат может оказаться ниже $ 83 млн, нервирует целый ряд команд», — заявил Дрегер.
К примеру, по оценкам портала CapFriendly, специализирующимся на сборе информации о контрактах хоккеистов, на данный момент платёжная ведомость «Вегас Голден Найтс» составляет $ 83,1 млн. В тяжёлую ситуацию после заключения нового контракта с Эриком Карлссоном угодил и «Сан-Хосе Шаркс».
Увеличение потолка зарплат в декабре анонсировал комиссар лиги Гэри Беттмэн. По его оценкам, лига ожидала увеличения с $ 79,5 млн, которые были в завершившемся сезоне, до $ 83 млн.
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