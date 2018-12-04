Потолок зарплат в НХЛ в сезоне-2019/20 должен возрасти до $ 83 млн

В первый день заседания совета директоров Национальной хоккейной лиги комиссар лиги Гэри Беттмэн обнародовал прогноз по размеру потолка зарплат на следующий сезон. По предварительным расчётам, он составит $ 83 млн, что на 3,5 млн больше потолка нынешнего сезона.

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«Может быть миллионом больше или миллионом меньше, но то число, которое мы объявили сейчас, – 83 миллиона. Потолок зарплат способствовал здоровью и развитию нашей игры, что создало самый необычный конкурентный баланс не только в нашей истории, но и во всех профессиональных видах спорта. При этом потолок вырос с 39 миллионов в первый сезон до более 80 миллионов долларов в следующем году, и это здорово», – цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.