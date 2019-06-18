Грабовский — о «Динамо» Мн: от лимита надо избавиться. Готов привезти игроков

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский заявил, что готов привезти в клуб много игроков из разных стран.
«Думаю, надо избавиться от лимита вообще. Пусть играют сильнейшие. Я готов привезти много хороших игроков из разных стран, чтобы мальчишки приходили и смотрели хороший хоккей. Зная своего агента и агентский бизнес, могу сказать, что это довольно грязное дело. Но никуда не деться, нам придётся иметь с ними дело. У меня, как у тренера, есть статистика. Ей и буду руководствоваться при выборе игрока.
Игроки сборной Беларуси? Мы уже говорили о Костицыных. Если они поверят, что могут сделать больше, чем делают сейчас, то таких игроков тренерский штаб хотел бы видеть в команде. А так, естественно, надо давать шансы молодым. Хочу, чтобы они поверили в себя. Ну и чтобы ребята, которые играли в прошлом сезоне, пришли уже готовыми. И чтобы они тоже поверили в себя. И в то, что легионеры тут ни при чём — результат в первую очередь они должны обеспечивать сами, а не надеяться на кого-то", — цитирует Грабовского «Прессбол».
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