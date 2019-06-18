Грабовский: задевает, что в российской прессе пишут негатив о белорусском хоккее

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский объяснил, почему принял решение работать в клубе.

«Я слежу за белорусским хоккеем — за «Динамо», за «Юностью», за сборной. И меня как-то задевает, что о нашем хоккее пишут много негатива. Ладно в своей прессе, но в российской тоже, что особенно неприятно. Мне как гражданину Беларуси это не сильно нравится. Надо помогать.

Общался в основном с Дмитрием Басковым. Как-то пришёл ещё при предыдущем председателе федерации. Пообщались. На чемпионате мира в Дании, когда сборная вылетела, хотел поиграть. Но не получилось. Тогда решил попробовать себя тренером, чтобы как-то помочь молодым ребятам. Опять не вышло, меня отцепили. И как-то некрасиво. Не буду вспоминать.

Басков сам по себе толковый человек. Динамовская школа у него неплохо работает, он сам всё время стремится развиваться. Думаю, общение со мной ему тоже помогает. Он никогда меня ничем не напрягал. У нас всё было очень конкретно, и он не говорил в интервью, как некоторые, что Грабовский заработал денег и ему теперь больше ничего не нужно. В общем, так как игровая карьера моя не складывалась, то я пришёл к выводу, что надо попробовать себя на тренерском поприще», — цитирует Грабовского официальный сайт минского «Динамо».

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