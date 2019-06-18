Николай Лемтюгов может сменить Южную Корею на Великобританию
Известный российский нападающий Николай Лемтюгов может продолжить карьеру в британском клубе «Шеффилд Стилерз», сообщает britishicehockey.co.uk.
Минувший сезон 33-летний нападающий начинал в «Медвешчаке», в составе которого забросил 4 шайбы и сделал 7 результативных передач в 15 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-2» и 12 штрафных минутах.
12 декабря 2018 года Лемтюгов покинул хорватский клуб. Завершал сезон-2018/19 Лемтюгов в южнокорейском «Аньян Халла». В 11 играх регулярки Николай набрал 8 (3+5) очков. В четырёх матчах плей-офф в активе уроженца Миасса 3 (2+1) очка при 28 штрафных минутах.
Последним клубом Лемтюгова в России был «Авангард», за который он непрерывно выступал на протяжении трёх сезонов (2015-2018 гг.).
Николай Лемтюгов покинул «Медвешчак»
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