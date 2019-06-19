«Анахайм» готов выкупить контракт Кори Перри

«Анахайм Дакс» близок к тому, чтобы выкупить контракт нападающего Кори Перри, информирует в своём «твиттере» журналист TSN Франк Серавалли.
У 34-летнего игрока остаётся ещё два года контракта с зарплатой в $ 8,625 млн. В контракте также предусмотрен полный запрет на обмен. В случае выкупа контракта «Дакс» выплатят канадцу $ 8 млн за четыре года. Перри играет за «Анахайм» с 2005 года.
В минувшем сезоне канадец набрал 10 (6+4) очков в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-14». Форвард провёл первый матч в сезоне только 3 февраля 2019 года. Кори пропустил четыре месяца из-за травмы колена, полученной на предсезонке. Изначально предполагалось, что хоккеист выбыл из строя на пять месяцев, но его восстановление прошло с опережением графика.
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