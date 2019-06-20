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Кучеров — второй игрок в истории «Тампы», ставший обладателем «Харт Трофи»

Кучеров — второй игрок в истории «Тампы», ставший обладателем «Харт Трофи»
Хоккей / НХЛ 0

В Лас-Вегасе завершилась церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона-2018/19. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» — награды, которая вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Россиянин стал вторым хоккеистом в истории «Тампы», кому удалось завоевать «Харт Трофи». В сезоне-2003/04 престижный трофей получил нападающий Мартин Сен-Луи.

Российский форвард получил 164 первых места из 171 в опросе, по итогам которого и стал известен обладатель почётной награды. Три человека поставили Никиту на второе место, два — на третье, ещё два – на четвёртое.

Кучеров стал главным триумфатором традиционной церемония вручении наград НХЛ, выиграв три индивидуальных приза — «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».

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Он стал третьим россиянином, выигравшим три главных индивидуальных приза в одном сезоне.
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