Кучеров — второй игрок в истории «Тампы», ставший обладателем «Харт Трофи»

В Лас-Вегасе завершилась церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона-2018/19. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» — награды, которая вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.



Россиянин стал вторым хоккеистом в истории «Тампы», кому удалось завоевать «Харт Трофи». В сезоне-2003/04 престижный трофей получил нападающий Мартин Сен-Луи.



Российский форвард получил 164 первых места из 171 в опросе, по итогам которого и стал известен обладатель почётной награды. Три человека поставили Никиту на второе место, два — на третье, ещё два – на четвёртое.



Кучеров стал главным триумфатором традиционной церемония вручении наград НХЛ, выиграв три индивидуальных приза — «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».

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