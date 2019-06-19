Купер: если что-то и стоит запомнить из сезона, так игру Кучерова и Василевского

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил шансы Андрея Василевского и Никиты Кучерова на индивидуальные награды НХЛ по итогам регулярного сезона.
«Мы честно смотрим друг другу в глаза и разделяем разочарование, которое постигло нас в плей-офф, но это нисколько не умаляет заслуг Кучерова и Василевского в ставшем историческим регулярном сезоне.
И заслуга Василевского была в этом просто огромна. Также в лиге не было никого лучше Кучерова. И они заслуживают того, чтобы здесь находиться. Если что-то из этого сезона и стоит запомнить, так это их игру", — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.
Кучеров претендует на «Харт Трофи» (самый полезный игрок) и приз Теда Линдсея (лучший хоккеист по мнению профсоюза). Василевский номинирован на «Везину Трофи».
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