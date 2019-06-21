«Торонто» готов обменять Капанена и Кадри

Руководство «Торонто Мэйпл Лифс» готовы выслушать предложения по нападающим Каспери Капанену и Назему Кадри. Об этом сообщает TSN. Также сообщается о возможном уходе из команды канадского форварда Коннора Брауна.



В обмен на Капанена «Торонто» рассчитывает получить качественного защитника, в обмен на Кадри — нападающего.



В минувшем сезоне Каспери Капанен провёл за канадскую команду 85 матчей, в которых набрал 46 (21+25) очков. На счету Кадри 75 матчей, в которых он отметился 46 (17+29) набранными очками.



25-летний Браун принял участие в 89 матчах, в которых набрал 30 (8+22) очков.