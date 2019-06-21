Хьюз сравнил противостояние с Какко с дуэлью Овечкина и Кросби

Главный фаворит драфта юниоров Национальной хоккейной лиги Джек Хьюз ответил на вопрос о противостоянии с финским форвардом Каапо Какко, использовав сравнение с дуэлью Александра Овечкина и Сидни Кросби.

«Мы теперь надолго связаны с ним. „Дэвилз“ против „Рейнджерс“. Будет очень интересно. Как Овечкин и Кросби все эти годы. Я не говорю, что мы станем Овечкиным и Кросби, но связь между нами есть, и это здорово.

Очень хочу узнать, в какой команде буду играть. Хочу стать её частью, частью чего-то большего, чем я сам. Хочу быть не просто Джеком Хьюзом, а Джеком Хьюзом из определённой команды. Мне нужно стать сильнее. Надо ещё позаниматься в зале, тогда я буду готов.

Тренировка для детей? Было очень приятно. Я помню, как сам был таким 12-летним мальчишкой, как некоторые из этих ребят. Надо поговорить с ними, чуть клюшкой их подтолкнуть, зацепить чуть-чуть, чтобы они знали — я рядом. На наши тренировки тоже приходили профессионалы и ребята старше нас. Теперь я возвращаю должок", — цитирует Хьюза официальный сайт НХЛ.