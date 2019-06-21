Кто станет первым номером – Хьюз или Какко? Драфт НХЛ-2019. LIVE

Указанное время в трансляции — московское



13:15. Здравствуйте, дорогие друзья! «Чемпионат» предлагает вам текстовую трансляцию драфта юниоров НХЛ. Это событие смело можно считать отсчётом нового сезона. Драфт пройдёт в Ванкувере на «Роджерс-арене», где принимает своих соперников «Ванкувер Кэнакс». Первый раунд состоится в ночь с 21 на 22 июня мск, а 22 июня в 17:00 мск начнётся выбор во 2-7-м раундах.

Напоминаем, что это ежегодное мероприятие, проводимое в НХЛ и заключающееся в передаче прав на молодых хоккеистов клубам лиги. Драфт-лотерея состоялась 9 апреля 2019 года, и по её итогам определилась очередность выборов клубами хоккеистов. Вот итоги лотереи.



1 – «Нью-Джерси», 2 – «Рейнджерс», 3 – «Чикаго», 4 – «Колорадо» (пик получен от «Оттавы»), 5 – «Лос-Анджелес», 6 – «Детройт», 7 – «Баффало», 8 – «Эдмонтон», 9 – «Анахайм», 10 – «Ванкувер», 11 – «Филадельфия», 12 – «Миннесота», 13 – «Флорида», 14 – «Аризона», 15 – «Монреаль», 16 – «Колорадо», 17 – «Вегас», 18 – «Даллас», 19 – «Оттава» (пик от «Коламбуса»), 20 – «Виннипег» (пик от «Виннипег» через Рейнджерс), 21 — «Питтсбург», 22 – «Лос-Анджелес» (пик «Торонто»), 23 – «Айлендерс», 24 – «Нэшвилл», 25 – «Вашингтон», 26 – «Калгари», 27 – «Тампа», 28 – «Каролина», 29 – «Анахайм» (пик от «Сан-Хосе» через «Баффало»), 30 – «Бостон», 31 – «Баффало» (пик от «Сент-Луиса»).



Главными проспектами драфта-2019 считаются американец Джек Хьюз и финн Каапо Какко. Какко ярко проявил себя на молодёжном и взрослом первенствах планеты в этом году, но эксперты всё равно полагают, что хоккеистом «дьяволов» станет Хьюз, побивший несколько рекордов NTDP (Национальной программы США по развитию хоккеистов). Какко при таких раскладах, скорее всего, отправится в «Рейнджерс», и боссы «синерубашечников» уже полагают, что не останутся в проигрышном положении. Большинство рейтингов полагают, что третьим с драфта уйдёт защитник Боуэн Байрем, но здесь уже возможны варианты.

Кого выберут под первым номером на драфте юниоров НХЛ?

Что касается российских хоккеистов, то в первом раунде ожидается выбор Василия Подколзина, который провёл очень насыщенный сезон, поиграв и в МХЛ, и в ВХЛ, и в КХЛ, а также принял участие в чемпионатах мира среди юниорских и молодёжных сборных. Возможно, из-за усталости Василий не слишком ярко проявил себя на ЮЧМ, поэтому его позиции в рейтингах ослабели.

Попадёт ли Подколзин в топ-5? Всё, что нужно знать о драфте НХЛ-2019 Время проведения, очерёдность выбора, рейтинги и список русских игроков.

От Хьюза до Подколзина. 10 будущих звёзд драфта на МЧМ За них в НХЛ будет битва.