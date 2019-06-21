ЦСКА в новом сезоне будет играть на площадке уменьшенного размера

Хоккейный клуб ЦСКА, а также его молодёжная команда «Красная Армия» и фарм-клуб «Звезда», выступающий в ВХЛ, в предстоящем сезоне будут проводить домашние матчи на площадках уменьшенного размера.



«Ширина площадок сократится до 28 метров, длина останется неизменной — 60 метров. Уменьшение размеров площадки позволит повысить зрелищность игры и её динамику. К тому же, игроки «армейских» команд, являющиеся кандидатами в сборные России, получат бесценную практику, ведь по решению Конгресса ИИХФ со следующего сезона чемпионаты мира по хоккею будут также проходить на площадках уменьшенных размеров» — говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА.

По итогам минувшего сезона ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.