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ЦСКА в новом сезоне будет играть на площадке уменьшенного размера

ЦСКА в новом сезоне будет играть на площадке уменьшенного размера
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб ЦСКА, а также его молодёжная команда «Красная Армия» и фарм-клуб «Звезда», выступающий в ВХЛ, в предстоящем сезоне будут проводить домашние матчи на площадках уменьшенного размера.

«Ширина площадок сократится до 28 метров, длина останется неизменной — 60 метров. Уменьшение размеров площадки позволит повысить зрелищность игры и её динамику. К тому же, игроки «армейских» команд, являющиеся кандидатами в сборные России, получат бесценную практику, ведь по решению Конгресса ИИХФ со следующего сезона чемпионаты мира по хоккею будут также проходить на площадках уменьшенных размеров» — говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА.

По итогам минувшего сезона ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

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