ЦСКА в новом сезоне будет играть на площадке уменьшенного размера
Хоккейный клуб ЦСКА, а также его молодёжная команда «Красная Армия» и фарм-клуб «Звезда», выступающий в ВХЛ, в предстоящем сезоне будут проводить домашние матчи на площадках уменьшенного размера.
«Ширина площадок сократится до 28 метров, длина останется неизменной — 60 метров. Уменьшение размеров площадки позволит повысить зрелищность игры и её динамику. К тому же, игроки «армейских» команд, являющиеся кандидатами в сборные России, получат бесценную практику, ведь по решению Конгресса ИИХФ со следующего сезона чемпионаты мира по хоккею будут также проходить на площадках уменьшенных размеров» — говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА.
По итогам минувшего сезона ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Московское «Динамо» в сезоне-2019/20 будет играть на «канадской» площадке
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