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Будро — о челленджах: теперь надо хотя бы на 75% быть уверенным, что фол был

Будро — о челленджах: теперь надо хотя бы на 75% быть уверенным, что фол был
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро прокомментировал изменения в правилах, которые вступят в силу со следующего сезона Национальной хоккейной лиги.

«Удаление за неправильный челлендж? Теперь надо быть хотя бы на 75% уверенным, что был фол. И подавать такой протест стоит, если команда ведёт с преимуществом в несколько шайб. А если при счёте 2:1 вам показалось, что была атака на вашего вратаря, то ошибка может дорого стоить. Особенно если вы уже один раз ошиблись с протестом, и теперь команда может остаться в меньшинстве на четыре минуты», — цитирует Будро официальный сайт НХЛ.

У тренеров не будут отбирать тайм-ауты за неудачные запросы. Однако за первый неудачный челлендж команда будет получать малый штраф, а за второй — двойной малый штраф.

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