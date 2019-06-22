Житник: Кучеров более разносторонний хоккеист, чем Овечкин

Олимпийский чемпион Алексей Житник сравнил нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Кучеров — великолепно упакованный форвард, хорош и в завершении, и в начале атаки, и в подыгрыше. Наверное, он более разносторонний хоккеист, чем Овечкин. Другое дело, что Кучерову полегче, чем Овечкину. „Вашингтон“ последние 10–15 лет — команда, которая строится вокруг одного хоккеиста. И именно против него всегда выходят лучшие защитники лиги с персональными заданиями.
С „Тампой“ — другая история. Очень сбалансированная команда, чем-то напоминает „Детройт“ второй половины 90-х годов. В результате очень часто лучшие защитники соперника выходят не против Кучерова, а против капитана команды Стивена Стэмкоса или других лидеров „молний“. Для индивидуальной статистики Кучерова это большой плюс», — цитирует Житника Russia-Hockey.
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