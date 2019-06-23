Генменеджер «Коламбуса» — о потолке зарплат: некоторым клубам придётся ужаться

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал решение НХЛ увеличить потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн. В прошлом сезоне НХЛ потолок зарплат составлял $ 79,5 млн. Сначала планировалось, что потолок зарплат будет увеличен значительнее.

«На нас это не влияет, но мне нравится. Некоторым клубам придётся ужаться. Им придётся решать проблемы, и мы, возможно, станем для них оптимальным вариантом», — цитирует Кекяляйнена официальный сайт НХЛ.

Впервые потолок зарплат в НХЛ был введён в 2005 году. Сначала он составлял $ 39 млн в год. Потолок зарплат был придуман, чтобы уравнять клубы с разными экономическими возможностями и не дать богатым командам приобрести всех лучших игроков.