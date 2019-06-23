Генменеджер «Коламбуса» — о потолке зарплат: некоторым клубам придётся ужаться
Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал решение НХЛ увеличить потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн. В прошлом сезоне НХЛ потолок зарплат составлял $ 79,5 млн. Сначала планировалось, что потолок зарплат будет увеличен значительнее.
«На нас это не влияет, но мне нравится. Некоторым клубам придётся ужаться. Им придётся решать проблемы, и мы, возможно, станем для них оптимальным вариантом», — цитирует Кекяляйнена официальный сайт НХЛ.
Впервые потолок зарплат в НХЛ был введён в 2005 году. Сначала он составлял $ 39 млн в год. Потолок зарплат был придуман, чтобы уравнять клубы с разными экономическими возможностями и не дать богатым командам приобрести всех лучших игроков.
Дрегер: потолок зарплат может быть ниже $ 83 млн. Это нервирует ряд команд
- 23 июня 2019
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:42
-
11:19
-
11:01
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:35
-
09:25
-
09:10
-
08:55
-
08:35
-
08:11
-
08:05
-
08:02
-
02:26
-
00:42
-
00:04
- 22 июня 2019
-
23:21
-
22:52
-
22:27
-
22:11
-
21:40
-
20:56
-
20:36
-
20:15
-
19:44
-
19:27
-
19:10
-
18:47
-
17:45
-
17:32
-
16:58
Партнерский контент