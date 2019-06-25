Метальников: я не Даррен Диц, для меня куда важнее сыграть надёжно у своих ворот

Защитник «Барыса» Леонид Метальников после перехода в клуб КХЛ из «Сарыарки» поделился ожиданиями от следующего сезона, а также рассказал о своих сильных сторонах.

«Хочу стать в следующем году одним из самых важных игроков этой команды. Буду стараться хорошо играть, по максимуму помогать своим новым партнёрам по клубу. Надеюсь, что в следующем сезоне «Барыс» сможет хорошо провести регулярный чемпионат и далеко пройти в плей-офф. Как сложится в реальности, покажет только время. Со своей стороны я готов делать то, что необходимо для успеха команды. Буду стараться развиваться и работать над собой.

За три года в ВХЛ я забросил 21 шайбу, при этом в каждом сезоне у меня было по семь голов. Я не такой бомбардир-защитник, как, скажем, Даррен Диц. Для меня куда важнее сыграть надёжнее у своих ворот, не дать сопернику забить. С другой стороны, количество очков в наше время очень ценится у защитников. Сейчас на это смотрят менеджеры всех команд. Кто бы что ни говорил, от этого во многом зависит твоя зарплата. У нас в команде знают свою статистику.

После каждой серии игр вывешивался подробный разбор, у всех были подчеркнуты какие-то минусы, какой-то компонент игры, который нужно было улучшать. Вот к примеру: много точных набросов, много выигранных единоборств, но мало перекрытого борта в зоне атаки, потери, неточные передачи и так далее. Отслеживалось всё. Кажется, ни разу не было игрока, у которого всё отлично. Важные мелочи, на которые болельщики даже не обращают внимания, но игрокам всегда было над чем задуматься», — цитирует Метальникова официальный сайт ВХЛ.