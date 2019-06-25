Видгоф: рассматриваем Гику на роль одного из лидеров атаки «Трактора»

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал заключение контракта с чешским нападающим Томашем Гикой.

«Рады представить болельщикам команды ещё одного чешского легионера Томаша Гику. Рассматриваем его на роль одного из лидеров команды, прежде всего в атаке. Томаш умеет забивать и ассистировать партнерам, хорошо действует при игре в своей зоне. Надеемся, что чешская связка Седлак — Гика будет ярко играть за «Трактор», а болельщики команды, своей поддержкой, помогут новичкам быстро адаптироваться в Челябинске!», — цитирует Видгофа официальный сайт челябинского клуба.

В минувшем сезоне 26-летний форвард выступал за «Чикаго Вулвз», являющийся фарм-клубом «Вегас Голден Найтс». В регулярном чемпионате Томаш провёл 43 игры, в которых забросил 16 шайб и сделал 24 результативные передачи. В 22 играх плей-офф Гика отметился 15 (3+12) очками. «Волки» дошли до финала Кубка Колдера, где проиграли «Шарлотт Чекерс».