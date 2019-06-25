Видгоф: рассматриваем Гику на роль одного из лидеров атаки «Трактора»

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал заключение контракта с чешским нападающим Томашем Гикой.
«Рады представить болельщикам команды ещё одного чешского легионера Томаша Гику. Рассматриваем его на роль одного из лидеров команды, прежде всего в атаке. Томаш умеет забивать и ассистировать партнерам, хорошо действует при игре в своей зоне. Надеемся, что чешская связка Седлак — Гика будет ярко играть за «Трактор», а болельщики команды, своей поддержкой, помогут новичкам быстро адаптироваться в Челябинске!», — цитирует Видгофа официальный сайт челябинского клуба.
В минувшем сезоне 26-летний форвард выступал за «Чикаго Вулвз», являющийся фарм-клубом «Вегас Голден Найтс». В регулярном чемпионате Томаш провёл 43 игры, в которых забросил 16 шайб и сделал 24 результативные передачи. В 22 играх плей-офф Гика отметился 15 (3+12) очками. «Волки» дошли до финала Кубка Колдера, где проиграли «Шарлотт Чекерс».
- 25 июня 2019
-
13:56
-
13:51
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:42
-
11:15
-
11:00
-
10:25
-
10:21
-
10:00
-
09:35
-
09:20
-
09:00
-
08:35
-
08:12
-
08:06
-
08:00
-
08:00
-
03:40
- 24 июня 2019
-
23:54
-
23:28
-
22:57
-
22:18
-
21:52
-
21:40
-
21:40
-
20:33
-
20:12
-
19:38
-
19:11
-
19:11
-
18:28