«Даллас» и «Рейнджерс» поздравили Зубова, вошедшего в Зал хоккейной славы

Клубы Национальной хоккейной лиги «Даллас Страз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» поздравили россиянина Сергея Зубова с включением в Зал хоккейной славы в Торонто.
«Даллас» опубликовал в «Твиттере» небольшую видеонарезку шайб Зубова.
А «Рейнджерс» разместили видеозапись чествования обладателей Кубка Стэнли — 1993/94.
Поздравление Зубову разместил и питерский СКА.
«Поздравляем Сергея Зубова с включением в Зал хоккейной славы в Торонто! Напомним, после окончания карьеры в НХЛ Зубов выступал в СКА, а потом работал в штабе клуба и вместе с «армейцами» стал обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России выиграл золото ОИ в 1992 году», — отмечается в «твиттере» команды.
Не забыли про своего главного тренера и в ХК «Сочи».
«Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто! Поздравляем нашего главного тренера, который провёл потрясающую карьеру игрока и получил очередное заслуженное признание!» — пишет в «Твиттере» пресс-служба сочинцев.
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