«Даллас» и «Рейнджерс» поздравили Зубова, вошедшего в Зал хоккейной славы

Клубы Национальной хоккейной лиги «Даллас Страз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» поздравили россиянина Сергея Зубова с включением в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Даллас» опубликовал в «Твиттере» небольшую видеонарезку шайб Зубова.

А «Рейнджерс» разместили видеозапись чествования обладателей Кубка Стэнли — 1993/94.

Поздравление Зубову разместил и питерский СКА.

«Поздравляем Сергея Зубова с включением в Зал хоккейной славы в Торонто! Напомним, после окончания карьеры в НХЛ Зубов выступал в СКА, а потом работал в штабе клуба и вместе с «армейцами» стал обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России выиграл золото ОИ в 1992 году», — отмечается в «твиттере» команды.



Не забыли про своего главного тренера и в ХК «Сочи».

«Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто! Поздравляем нашего главного тренера, который провёл потрясающую карьеру игрока и получил очередное заслуженное признание!» — пишет в «Твиттере» пресс-служба сочинцев.