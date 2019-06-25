Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы
Шесть человек введены в зал хоккейной славы НХЛ. Это четырёхкратная победительница Олимпийских игр Хейли Уикенхайзер, игрок «Монреаль Канадиенс» Ги Карбонно, защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов и Вацлав Недоманский — первый игрок, перебравшийся в Северную Америку.
Кроме того, в Зал хоккейной славы включены генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд и тренер Бостонского колледжа Джерри Йорк, сообщает TSN.
Зубов — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Один из самых результативных российских защитников в истории Национальной хоккейной лиги. С 12 ноября 2015 года по 1 июня 2016 года — главный тренер петербургского СКА. В настоящее время Зубов является главным тренером хоккейного клуба «Сочи».
- 25 июня 2019
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