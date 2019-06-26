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Главный тренер «Сент-Луиса»: не терпится начать защиту чемпионского титула

Главный тренер «Сент-Луиса»: не терпится начать защиту чемпионского титула
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Сент-Лис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Этим днём будем гордиться я и моя семья. Я безмерно уважаю команду и организацию, а город принял меня как одного из своих. Минувший сезон стал невероятным опытом, и мне не терпится начать защиту чемпионского титула», — цитирует Берюбе официальный сайт клуба.

Берюбе, который 19 ноября 2018 года первоначально был назначен временным главным тренером, завоевал вместе с «Сент-Луисом» Кубок Стэнли в минувшем сезоне НХЛ. Команда занимала последнее место, но сумела исправить положение и попасть в плей-офф. В финальной серии плей-офф «блюзмены» сломили сопротивление «Бостон Брюинз», одержав победу со счётом 4-3.

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