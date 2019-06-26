Сушинский: Щербак играет в скоростной хоккей. Это то, что нужно «Авангарду»

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с нападающим Никитой Щербаком. Кроме того двусторонние контракты заключили воспитанники клуба Максим Мизюрин и Даниил Берестнёв.



«В то время как российские игроки уезжают за океан, нам удаётся возвращать хоккеистов на родину. Контракты с клубом подписали нападающие Никита Щербак, Максим Мизюрин и Даниил Берестнёв. Последние двое — наши воспитанники, что для клуба особенно важно. Щербак получил отличный опыт за океаном, он любит и умеет играть в активный и скоростной хоккей, а это именно то, что нам нужно.



Для Мизюрина и Берестнёва предстоящий сезон станет шансом показать себя, побороться за место в основе команды КХЛ, а значит, мотивация у них будет запредельная. Молодость и энергия — ценные качества для «Авангарда», и мы будем рады, если молодые талантливые игроки усилят наш клуб», — цитирует Сушинского официальный сайт клуба.

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