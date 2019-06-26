Фридман: «Колорадо» заинтересован в Панарине, но вряд ли он выберет Денвер

Известный обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман поделился информацией о том, в какую команду может перейти нападающий Артемий Панарин, у которого 1 июля заканчивается контракт с «Коламбус Блю Джекетс».



«С тех пор как Артемий Панарин дал понять, что не хочет оставаться в «Коламбусе», «Колорадо» стал очень заинтересован в нём. Но многочисленные источники указывают на то, что Панарин не встречался с представителями «лавин» в воскресенье. Денвер — маловероятное место «приземления» талантливого крайнего нападающего. Кроме этого на Панарина смотрят «Флорида», «Рейнджерс» и «Айлендерс». Со стороны клуба Лу Ламорелло есть любопытство, а тот факт, что «островитяне» не продлили контракт с Робином Ленером, заставляет задуматься», — отметил Фридман.

Панарин будет выбирать из четырёх клубов. Он – главный свободный агент в НХЛ Что могут предложить «Флорида», «Рейнджерс», «Айлендерс» и «Чикаго».