Фридман: «Колорадо» заинтересован в Панарине, но вряд ли он выберет Денвер

Известный обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман поделился информацией о том, в какую команду может перейти нападающий Артемий Панарин, у которого 1 июля заканчивается контракт с «Коламбус Блю Джекетс».
«С тех пор как Артемий Панарин дал понять, что не хочет оставаться в «Коламбусе», «Колорадо» стал очень заинтересован в нём. Но многочисленные источники указывают на то, что Панарин не встречался с представителями «лавин» в воскресенье. Денвер — маловероятное место «приземления» талантливого крайнего нападающего. Кроме этого на Панарина смотрят «Флорида», «Рейнджерс» и «Айлендерс». Со стороны клуба Лу Ламорелло есть любопытство, а тот факт, что «островитяне» не продлили контракт с Робином Ленером, заставляет задуматься», — отметил Фридман.
- 26 июня 2019
-
20:04
-
19:47
-
19:42
-
19:22
-
19:12
-
18:58
-
18:39
-
18:04
-
17:52
-
17:29
-
17:09
-
16:47
-
16:34
-
15:50
-
15:41
-
14:59
-
14:30
-
14:00
-
13:43
-
13:40
-
13:15
-
12:54
-
12:15
-
12:05
-
11:50
-
11:24
-
11:01
-
10:38
-
10:25
-
10:02
-
09:39
-
09:15
-
09:00
-
08:43
-
08:10