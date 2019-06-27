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19-летний российский форвард подписал контракт с клубом из Германии

19-летний российский форвард подписал контракт с клубом из Германии
Хоккей / Прочие 0

«Аугсбургер Пантер» объявил о подписании профессионального контракта с нападающим Денисом Миллером, информирует официальный сайт немецкого клуба.

С 2016 года 19-летний россиянин выступал в Молодёжной хоккейной лиге. Сначала он защищал цвета «Атланта», а затем перебрался в фарм-клуб «Спартака». В минувшем сезоне Миллер провёл 56 матчей в регулярном чемпионате в составе «молодёжки» красно-белых, записав на свой счёт восемь заброшенных шайб и 12 результативных передач при показателе полезности «+9» и 20 минутах штрафа. В плей-офф форвард отметился тремя результативными передачами в двух матчах при 10 минутах штрафного времени.

«Аугсбургер», представляющий город Аугсбург, выступает в Немецкой хоккейной лиге с 1994 года.

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