19-летний российский форвард подписал контракт с клубом из Германии
«Аугсбургер Пантер» объявил о подписании профессионального контракта с нападающим Денисом Миллером, информирует официальный сайт немецкого клуба.
С 2016 года 19-летний россиянин выступал в Молодёжной хоккейной лиге. Сначала он защищал цвета «Атланта», а затем перебрался в фарм-клуб «Спартака». В минувшем сезоне Миллер провёл 56 матчей в регулярном чемпионате в составе «молодёжки» красно-белых, записав на свой счёт восемь заброшенных шайб и 12 результативных передач при показателе полезности «+9» и 20 минутах штрафа. В плей-офф форвард отметился тремя результативными передачами в двух матчах при 10 минутах штрафного времени.
«Аугсбургер», представляющий город Аугсбург, выступает в Немецкой хоккейной лиге с 1994 года.
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