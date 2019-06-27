Видгоф: агенты и другие клубы называют «Трактор» террористами

Вице-президент ХК «Трактор» Борис Видгоф рассказал, в каком виде принял команду после своего назначения в конце апреля.
«Об уровне этой команды говорит расставание сразу с 14 игроками по окончании сезона, а также двум хоккеистам пришлось попрощаться с действующими контрактами из-за неэффективности.
Сейчас мы подписали соглашения с игроками на супервыгодных условиях, поэтому все агенты и другие клубы называют нас просто террористами. При этом прописана хорошая бонусная часть для тех, кто действительно здорово сыграет и покажет результат.
К примеру, у хоккеиста не может быть хороший показатель «плюс/минус», если команда внизу турнирной таблицы. Поэтому суммы контракта мы занижали, а премиальные увеличивали. Это абсолютно правильный подход. Мы начинали вводить эту систему еще в 2005 году, потом её стали применять везде», — цитирут Видгофа AllHockey.ru.
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