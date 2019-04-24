Борис Видгоф избран на пост вице-президента «Трактора»

Директор «Трактора» Борис Видгоф избран на пост вице-президента, сообщает пресс-служба челябинского клуба.



Такое решение было принято на собрании членов организации. Новая должность позволит замещать президента «Трактора» Алексея Текслера на мероприятиях Континентальной хоккейной лиги. Кроме того, участники собрания организации привели устав клуба в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.



По итогам прошедшего сезона челябинский клуб занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ «Трактор» проиграл «Автомобилисту» со счётом 0-4.



19 апреля уральский клуб объявил о назначении Петериса Скудры на пост главного тренера. Год назад наставник покинул аналогичную должность в «Торпедо».

В Челябинске снова хотят Кубок Гагарина. Скудра готов поднять «Трактор»? Новое руководство «Трактора» ставит крайне амбициозные цели. Кажется, ему можно верить.